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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde 'Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri'

        Pera Müzesi'nde 'Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri'

        Pera Müzesi, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik 'Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri' düzenliyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde 28 Eylül'de gerçekleşecek seminere katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 20 Eylül Cuma.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 00:21 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:21
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        Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, genç araştırmacılara Osmanlı döneminin en önemli seramik üretim merkezlerinden biri olan Kütahya’da üretilen seramikleri disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alan özel bir seminer sunuyor. "Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri" adıyla düzenlenecek bu program, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenciler için müzecilik, sanat tarihi ve kültür tarihi alanlarında derinlemesine bir öğrenme fırsatı sunarken, Kütahya Seramikleri üzerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

        Yürütücülüğünü Pera Müzesi Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyon Sorumlusu Yavuz Selim Güler’in üstlendiği seminerde Kütahya seramiklerinin 18. yüzyıldan günümüze kadar olan sanatsal gelişimi, Osmanlı kültüründeki yeri ve önemi detaylı olarak incelenecek. Programın ilk bölümünde, teorik derslerle Kütahya seramikleri üzerine odaklanılırken, ikinci bölümde ise uygulamalı çalışmalar yer alacak. Bu kapsamda, katılımcılar seramik eserlerin belgelenmesi ve müzede koleksiyon yönetimi gibi konularda vaka çalışmaları ve atölye çalışmaları yapma fırsatı bulacak.

        Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, tarih, güzel sanatlar ve müzecilik bölümlerindeki lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kütahya Seramikleri ve Müzecilik Semineri”, 28 Eylül saat 10.00’da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek.

        Toplam 10 kişilik kontentajı başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucu belirlenecek olan seminere katılmak isteyenlerin bir paragraflık özgeçmiş ve 100 kelimeyi geçmeyecek niyet mektuplarını 20 Eylül tarihine kadar info@peramuzesi.org.tr adresine iletmeleri gerekiyor.

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        #Pera Müzesi
        #Kütahya Seramikleri
        #sergi
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