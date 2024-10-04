Pera Müzesi'nde 'Tahayyülden Olasılığa'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Hesaplar ve Tesadüfler sergisi kapsamında, yepyeni bir atölye serisini yetişkinlerle buluşturuyor. 11 Ekim – 22 Kasım arasında çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirilecek "Tahayyülden Olasılığa" adlı program, serginin matematiksel ve algoritmik yapısını daha yakından tanımak isteyen katılımcılara sanatsal bir keşif fırsatı sunuyor.

Uzman sanatçı ve eğitmenler eşliğinde sanat ve bilimle iç içe bir deneyim sunan programda katılımcılar, rehberli sergi turunun ardından renk etkileşimleri, yaratıcı kodlama, hikâye yazımı, kolektif müzik ve baskı gibi yöntemlerle algoritmaların ve olasılıkların sanatsal boyutlarını öğrenme imkânı bulacak.

REKLAM Hem dijital hem de fiziksel dünyada sanatsal üretimin sınırlarını zorlamak ve katılımcıların yaratıcılığını algoritmik düşünceyle birleştirmek amacıyla tasarlanan bu çok yönlü atölye serisi, sanat, matematik ve teknoloji arasında köprü kurarak, katılımcılara düşünsel ve sanatsal bir keşif sunuyor. Sanatı ve algoritmaları yeniden tanımlayan deneyimler Hesaplar ve Tesadüfler sergisinde renklerin ve olasılıkların imkânlarını keşfeden katılımcılar, “Soyut Bir Tabloya Doğru: Dokular ve İzler” atölyesinde renklere boyut katan üç boyutlu boyalarla tuval üzerine rastgele ya da belli bir düzende noktalar, çizgiler ve desenler çiziyor. Ardından boyaları spatula, karton, çekçek gibi malzemelerle sıyırarak ya da üzerine bastırarak oluşturdukları iç içe geçmiş desenlere boya ve kalıcı mürekkepli kalemlerle müdahale ederek soyut tablolar oluşturuyor.

REKLAM “Yaratıcı Kodlama ile Dijital Sanat” atölyesinde ise katılımcılar algoritmik sanatın öncülerinden Vera Molnár’ın eserlerine yorumlarını katarak onları yeniden üretiyor. Dijital kanvas üzerinde rastgele renkler ve simetriler oluşturan katılımcılar, sanatta yaratıcılığın kaynaklarını programlama ile keşfediyor. Akademisyen Tuğçe Bilgin Sonay’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan atölyeye katılmak isteyenlerin programlama bilmesi gerekmiyor.

Müzik terapisti Danny D. Kora yürütücülüğünde gerçekleşen “Görselden İşitsele: Müzikli Kolektif Kompozisyon” atölyesinde, aktif katılımı merkeze alarak müzikal bir keşfe çıkılıyor. Molnár, Maurer ve Rákóczy'nin çalışmalarından ilham alan katılımcılar şarkı yazımı ve müzikal iletişim gibi teknikleri kullanarak yer değiştirebilen şekiller aracılığıyla bir müzik kompozisyonu oluşturuyor. REKLAM Vera Molnár'ın algoritma ve matematiğin entegrasyonunu içinde barındıran sanat pratiğini temeline alan ve yürütücülüğünü tarihçi ve yazar Ekin Can Göksoy’un üstlendiği “Değişken ve Öznel: Şans Faktörü ile Hikâye Yazımı” atölyesinde ise tamamen şans eseri sıralanan kartlara müdahale edilerek özgün hikâyelerin kurulması deneniyor. Atölyede çıkış noktası aynı da olsa farklı öznelliklerin ve şans faktörünün hikâyeyi nasıl noktalara taşıyabileceği deneyimleniyor.

Pley Studio yürütücülüğünde düzenlenen “Baskı ile Kolektif Örüntüler” atölyesinde Hesaplar ve Tesadüfler’i gezen katılımcılar, sergiden aldıkları ilhamla çeşitli desenler tasarlayıp bu desenlerle örüntüler yaratıyor. Daha sonra farklı malzemeler kullanarak yarattıkları örüntülerin dokulu baskı şablonlarını hazırlayıp, bu şablonları kullanarak kendi yapıtlarını üretiyorlar. “Yüzeyin İhtimalleri, İhtimallerin Sıralanışı” atölyesinde ise rehberli sergi turunun ardından ahşap küpleri ve çeşitli geometrik şekilleri değişik renk ve desenlerde boyayan katılımcılar belirledikleri bir algoritmik düzende bunları pres tuval üzerine yapıştırarak üç boyutlu tablolar oluşturuyor.