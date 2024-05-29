Pera Müzesi'nde 'Tohumlar ve Metaforlar' sergisi turu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Vakfın Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan yola çıkarak hazırlanan Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisini farklı bir pencereden keşfe çağırıyor.

Koleksiyon sorumlusu Yavuz Selim Güler rehberliğinde 31 Mayıs’ta gerçekleşecek “Tohumlar ve Metaforlar” temalı turda, Anadolu'nun 4.000 yıllık sosyal ve ekonomik tarihi, ağırlık ve ölçü kavramları etrafında şekillenen metaforlar aracılığıyla aktarılacak.

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Eski Yakındoğu’da tartmak ne kadar basit bir eylemse, ölçmek için birimler üretmeye çalışmak bir o kadar kavramsal ve karmaşıktı. Gündelik pratiklerden yola çıkan Mezopotamya uygarlıkları arpa tanesine dayanan ağırlık birimlerinin temellerini atmış; Mısırlılar ise yaşamın sınırlarını aşıp, ölümden sonraki hayatı anlamlandırmak için ölenlerin ruhlarını tartma metaforunu kullanmıştı. Ölçemediğini anlamak binlerce yıl önce de zor bir işti…

Tarih boyunca uygarlıkların sosyal yaşamında önemli yer tutan ölçü ve ağırlıklara dair ilginç bilgilerin paylaşılacağı turda, katılımcılar, sergide bulunmayan eserleri de görme imkânına sahip olacak. Kontenjanı sınırlı olan rehberli tura katılım ücretsiz. Rezervasyon için: resepsiyon@peramuzesi.org.tr