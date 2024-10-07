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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nden 'Roma Dönemi Anadolusunda Seyahat' paneli

        Pera Müzesi'nden 'Roma Dönemi Anadolusunda Seyahat' paneli

        Pera Müzesi, Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinden yola çıkarak hazırladığı "Roma Dönemi Anadolusunda Seyahat" başlıklı panel ile antik dönemin seyahat kültürüne ışık tutmaya hazırlanıyor. 25 Ekim'de gerçekleşecek panel, katılımcılara tarihsel bir keşif sunmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:31
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        'Roma Dönemi Anadolusunda Seyahat'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinden yola çıkarak içeriğini oluşturduğu Roma Dönemi Anadolusunda Seyahat başlıklı bir panel gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ferit Baz, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Sami Öztürk ve İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emre Erten’in katılımıyla gerçekleşecek panel, dönemin yolculuk koşullarını ve altyapısını detaylandırarak seyahat kültürünü aydınlatmayı hedefliyor.

        Antik dönemde güvenli seyahat imkânları

        Panelde, Antik Çağ’daki insanların yeni fırsatlar, ticaret ya da keşif amacıyla yaptıkları yolculukların, Roma dönemi Anadolusunda nasıl bir altyapıyla gerçekleştiği incelenecek. Güvenli seyahatin sağlanabilmesi için inşa edilen yollar, limanlar, taşıtlar ve binek hayvanlarının kullanımı gibi konular üzerinde durulacak. Yolların türleri, genişlikleri, güzergâh güvenliği, Roma dönemi yol yapım faaliyetleri ve liman yapıları da panelde masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.

        Posta teşkilatından turizme

        Panel, dönemin altyapı koşullarının yanı sıra Roma İmparatorluğu'nun posta teşkilatı, antik dönem yazarlarının seyahatle ilgili aktarımları ve seyahat rehberlerini de inceleyecek. Ayrıca Bithynia, Phrygia ve Kappadokia bölgelerindeki bazı yol güzergâhlarına dair epigrafik veriler de panelde mercek altına alınacak.

        Roma Dönemi Anadolusuna dair seyahati odağına alarak geniş bir perspektif sunmayı amaçlayan panel, 25 Ekim Cuma saat 11.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

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        #Pera Müzesi
        #Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
        #Ferit Baz
        #Emre Erten
        #Hüseyin Sami Öztürk
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