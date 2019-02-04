Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın, “Parajanov, Sarkis ile” ve “Zaman Değişmeli” sergilerinden ilhamla 4-6 ve 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik tasarladığı atölyeler 9 Şubat’ta başlıyor.

. “Zaman Değişmeli” sergisi kapsamındaki atölyeler, katılımcıları zamanı ve çeşitli teknolojileri sorgulamaya çağırırken; “Parajanov - Sarkis ile” çerçevesinde oluşturulan atölyeler, sinemaya meraklı olanlara yeni bir keşif alanı sunuyor.

Pera Öğrenme, Pera Müzesi’ndeki süreli sergilere paralel olarak tasarlanan çocuk atölyelerine yoğun bir programla devam ediyor.

Çocuklara farklı teknikler aracılığıyla yaratıcılıklarını ortaya koyma imkanı tanıyan program kapsamında, 4-6 yaş gruplarına yönelik, Sahne Senin: Kuklanı Yarat, Oyuna Başla!, Küp Küp Duygular, Çiçek Dürbünü ve Zaman Elimizde: Fotoğraf Makinesi atölyeleri düzenleniyor.

7-12 yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler arasında ise Akordiyon Portreler ve Boncuk Boncuk: Kaftan bulunuyor. Yeni atölyeler, çocukların farklı coğrafyalar ile sanat dallarını keşfetmelerini ve zaman kavramını sorgulamalarını sağlayan çalışmalardan oluşuyor.

4-6 yaş grubu zamanı ve teknolojiyi sorguluyor.

4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan Çiçek Dürbünü atölyesinde çocuklar, dünyayı ünlü yönetmen Parajanov’un gözünden görmek için önce kartonlar ve renkli boyalar ile dürbünlerini kurguluyor.

Ardından renkli boncukları, ışıldayan payetleri ve geri dönüşüm malzemelerini sanatçının kolajlarından ilhamla bir araya getirerek çiçek dürbününün merceğini tasarlıyor.

Sahne Senin: Kuklanı Yarat, Oyuna Başla! atölyesinde ise, Parajanov’un ürettiği film sahnesi taslaklarını, kostümleri, obje ve resimleri inceledikten sonra bir oyun ve kukla tasarlayarak, geri dönüşüm malzemeleri, renkli evalar ve kartonlarla kendi sahnelerini ve dekorlarını kurguluyor.

Sanatçı topluluğu Raqs Media Collective’in “Zaman Değişmeli” sergisinde yer alan eserlerinden ilhamla hazırlanan Zaman Elimizde: Fotoğraf Makinesi atölyesinde katılımcılar, en basit zaman durdurucu olan fotoğraf makinesinin parçalarını ve nasıl çalıştığını öğrendikten sonra, şampuan şişesi kapağı, karton kutu gibi geri dönüşüm malzemeleri ve renkli boyalar ile kendi fotoğraf makinelerini tasarlıyor.

Yine aynı sergiden ilhamla hazırlanan Küp Küp Duygular atölyesinde ise çocuklar, gün içinde hissettikleri duyguları tahta küp blokların üzerine resmediyor ve küpleri bir bir çevirerek oyun oynuyor.

7-12 yaş grubu Kafkas kültürünü keşfediyor.

7-12 yaş grubuna yönelik hazırlanan Boncuk Boncuk: Kaftan atölyesinde katılımcılar, ünlü yönetmen Parajanov’un üretim çeşitliliğinden yola çıkarak, sanatçının yaşadığı coğrafyaları yansıtan, Kafkas kültürünün geleneksel kıyafeti kaftanları hama boncuğu tekniği ile tasarlıyor.

Fotoğraflar üzerinde üç boyutlu lentikular baskı tekniğinin kullanıldığı Akordiyon Portreler atölyesinde ise, optik bir yanılsama yaratarak kendi portrelerinin üç boyutlu ve hareketli halini elde ediyor.