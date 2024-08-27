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        Haberler Kültür-Sanat Pera Müzesi, sonbaharı bir yeni sergiyle daha karşılıyor

        Pera Müzesi, sonbaharı bir yeni sergiyle daha karşılıyor

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, yeni sezonda sanatseverleri bir sergiyle daha buluşturuyor. Algoritma ve bilgisayar sanatının en büyük isimlerinden Vera Molnár'a saygı duruşu niteliğindeki Vera Molnár'ın İzinde başlıklı sergide, sanatçıdan ve onun çığır açan çalışmalarından ilham alan 15 sanatçının eserleri bir araya geliyor. Stiftung für Kunst und Kultur e.V. ve Broich Digital Art Foundation iş birliğiyle gerçekleşen Vera Molnár'ın İzinde sergisi, 19 Eylül 2024 – 26 Ocak 2025 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:58
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        Pera Müzesi, sonbaharı bir yeni sergiyle daha karşılıyor
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        Eylül ayında algoritma sanatının üç öncü ismi Dóra Maurer, Vera Molnár, Gizella Rákóczy’nin eserlerinden oluşan Hesaplar ve Tesadüfler: Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu'ndan Algoritma Sanatı adlı sergiyi açmaya hazırlanan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, yeni sezonda sanatseverlerle buluşturacağı bir diğer sergiyi de duyurdu.

        Müze, bilgisayar sanatının öncü isimlerinden Vera Molnár’ın sanatsal pratiğine odaklanan yeni bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        19 Eylül’de açılacak Vera Molnár’ın İzinde sergisi, sanatçıdan ve onun çığır açan çalışmalarından ilham alan 15 güncel sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

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        Aralarında Antoine Schmitt, Refik Anadol, Erwin Steller, Mark Wilson ve Casey Reas’ın bulunduğu sanatçıların, Molnár’ın çalışma yöntemlerini kullanarak veya görsel dünyasına atıfta bulunarak video ve artırılmış gerçeklik gibi modern medya araçlarıyla ürettikleri eserler, Vera Molnar’ın eserleriyle birlikte sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Arno Beck, Aurèce Vettier, Iskra Velitchkova, Mario Klingemann, Nake Frieder, Patrick Lichty, Samuel Yan, Snow Yunxue Fu, Tamiko Thiel ve U2P050, sergide eserleriyle yerini alan diğer sanatçılar.

        DİJİTAL SANATIN İKONİK ÖNCÜSÜ: VERA MOLNÁR

        1960’larda basit algoritmalarla deneysel çalışmalar yaparak sistematik görsel serilerinin çizimlerini yapan Vera Molnár, Sorbonne Üniversitesi’nin bilgisayar merkezinde yaptığı çalışmalarla, dijital işler üreten ilk sanatçılardan biri oldu.

        1970’lerden itibaren delikli kâğıtlar üzerine plotter çizimleri yaptı, sanatçı olan eşiyle beraber Fortran programlama dilinde yazılan benzersiz bir sistem olan ve algoritmada “%1 düzensizliğe” izin veren “Molnárt sistemi”ni geliştirdi. Molnár bu sistemi plotter çizimlerine ve daha sonra grafik ve resim serilerine de uyguladı.

        Molnár’ın seçtiği ustaların çalışmalarından esinlenen Hommage serileri ise Cézanne’ın Mont Sainte-Victoire adlı eseri, Dürer’in Melancolia I’inden alıntılanmış sihirli kare çeşitlemeleri ve Klee, Monet, Mondrian ve Malevich eserlerinin yeniden yorumlamalarından oluşuyor.

        Geçtiğimiz yıl 99 yaşında hayata veda eden Vera Molnár’a bir saygı duruşu niteliğindeki Vera Molnár’ın İzinde, Pera Müzesi’nin bir diğer yeni sergisi Hesaplar ve Tesadüfler’le eş zamanlı olarak, 19 Eylül 2024 – 26 Ocak 2025 arasında sanatseverlerle buluşacak.

        Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

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