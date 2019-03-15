Pera Müzesi’nde devam eden “Pera’da A Capella” konser serisi, üçüncü performansında Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu’nu ağırlıyor.

Şefliğini İberya Özkan Melaşvili'nin yaptığı koro, Gürcü halk müziği yanı sıra, geleneksel çok sesli Kafkas halk şarkılarını da repertuarında bulunduruyor.

Koro, Gürcü müziğindeki polifonik ve armonik yapıyı Anadolu şarkılarına taşımasıyla öne çıkıyor. 23 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak konser öncesi gerçekleştirilen “Atölyede Sohbet” etkinliği, koro şefi İberya Özkan Melaşvili ve koristleri sınırlı sayıda müziksever ile buluşturuyor.

“Pera’da A Capella” konser serisi kapsamında Rezonans 13 Nisan’da, Sirene 18 Mayıs’ta sahne alacak.

GÜRCÜ SANAT EVİ ÇOKSESLİ KOROSU

Koro Şefi: İberya Özkan Melaşvili

Koristler: Asya Alıcı, Burcu Saral, Elif Kansız, Natya Nur Özkan, Begüm Ayşe Olgun, Gamze Aydın, Nidal Aras, Serpil Yıldırım, Zeynep Erdim, Mehmet Çetinkaya, Tahir Ayne, Yaşar Süleyman Yazıcı, Berkay Erdim, Hasan Fatih Selçuk, Ömer Seçgün, Tevfik Oytun Aka, Ekin Kazan, Ezgi Aksoy, Simge Boztuna, Diyar Kılıç, Fulya Taşan, Meltem Aydın, Tamara Aydın, Yeşim Alpaydın, Bülent Özgen, Lela Bekirishi