Burada zaman su gibi akıyor

Pera Müzesi’nin, Devlet Çoksesli Korosu şefi Burak Onur Erdem’in sanat yönetmenliğinde düzenlenen “Pera’da A Capella” konser serisi, sezonun son performansında, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Şef Volkan Akkoç önderliğinde kurulan “Sirene” grubunu müzikseverlerle buluşturuyor.

Türkçe kadın korosu repertuvarının gelişmesine de katkı sağlayan “Sirene”, dinamik, mücadeleci ve özgür kadın karakterini hem batının hem de Anadolu’nun folklorik müzikleriyle harmanlıyor.

18 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de başlayan konserde, koro müziği açısından önemli eserlerin yanı sıra Sarı Gelin, Uzun İnce Bir Yoldayım, Evreşe Yolları gibi eserler a capella düzenlemeleriyle müzikseverlerle buluşuyor.

Konser öncesi gerçekleştirilen “Atölyede Sohbet” etkinliği, koro şefi Volkan Akkoç ve koristleri sınırlı sayıda müziksever ile buluştururken, odağına Türkiye'de ve dünyada kadın korosu geleneğini alıyor. Sohbet etkinliği saat 16.00’da başlıyor.