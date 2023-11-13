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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende satış hacmi eylülde aylık bazda yüzde 0,7 azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende satış hacmi eylülde aylık bazda yüzde 0,7 azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık bazda perakende satışlar sabit fiyatlarla yüzde 13,8 arttı. Perakende satış hacmi aylık bazda ise yüzde 0,7 geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:15
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        Perakende satış hacminde düşüş
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        Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

        Buna göre, Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,5 azaldı.

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,1 arttı.

        Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 90,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 89,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 67,2 arttı.

        Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 5,1 arttı.

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