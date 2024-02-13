Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.175,90 %0,01
        DOLAR 30,7245 %0,00
        EURO 33,1039 %-0,08
        ALTIN 2.001,71 %0,34
        FAİZ 42,73 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 22,62 %0,87
        BITCOIN 50.055,00 %0,42
        GBP/TRY 38,8530 %0,10
        EUR/USD 1,0765 %-0,09
        BRENT 82,19 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 3.272,80 %0,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende satış hacmi Aralık 2023'te yıllık yüzde 11,4 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende satış hacmi Aralık 2023'te yıllık yüzde 11,4 arttı

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 11,4 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:40 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Perakende satış hacminde artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

        Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 artış gösterdi.

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,9, artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 düştü.

        PERAKENDE CİRO

        Cari fiyatlarla perakende ciro, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 78,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 85,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 62,9 artış kaydetti.

        Perakende ciro, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,9 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü