Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,6 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 yükseliş gösterdi.

PERAKENDE CİRO

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,5 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda yıllık bazda yüzde 21,2 yükseldi. Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 23,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,8 arttı.

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