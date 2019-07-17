Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,3, otomotiv yakıtı satışları %7,8 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi yıllık değişim oranı, Mayıs 2019



PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,5, otomotiv yakıtı satışları %0,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi aylık değişim oranı, Mayıs 2019



PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 15,6 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %20,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %16,6, otomotiv yakıtı satışları %5,8 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,2, otomotiv yakıtı satışları %0,5 arttı.