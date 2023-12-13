Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.616,32 %-1,71
        DOLAR 29,0593 %0,10
        EURO 31,3843 %0,13
        ALTIN 1.850,38 %0,27
        FAİZ 38,53 %-0,16
        GÜMÜŞ GRAM 21,21 %-0,10
        BITCOIN 41.207,00 %0,29
        GBP/TRY 36,4146 %-0,17
        EUR/USD 1,0792 %-0,05
        BRENT 72,69 %-0,75
        ÇEYREK ALTIN 3.025,37 %0,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 13,7 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 13,7 arttı

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Perakende satış hacmi yıllık bazda arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

        Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 ve gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 yükseldi. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,9 artış, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,3 azalış kaydetti.

        REKLAM

        Cari fiyatlarla perakende ciro, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 86,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 91,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 55,9 artış gösterdi.

        Perakende ciro ekimde bir önceki aya göre de yüzde 4,6 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,7 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Halil Umut Meler taburcu oldu
        Halil Umut Meler taburcu oldu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        İş insanının katili yine en yakını!
        İş insanının katili yine en yakını!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Batıda sis, doğuda kar!
        Batıda sis, doğuda kar!
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?