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Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 9,5 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artış kaydetti

Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 9,5 arttı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,9 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,1 yükseldi.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133,6 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 128,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 126, otomotiv yakıtı satışları yüzde 167,2 arttı.

Perakende ciro, ekimde bir önceki aya göre yüzde 6,1 yükseliş gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,6 artış olarak kayıtlara geçti.

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