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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2 arttı

Perakende satış hacmi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro ise 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114.8 arttı

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2 arttı
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2 arttı
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İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5.0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10.8 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.5 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1.8 arttı.

PERAKENDE CİRO ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114.8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 109.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 97.3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 176.0 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2.9 azaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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