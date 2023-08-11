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        Haberler İş-Yaşam Perakende satış hacmi yıllık yüzde 28,5 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende satışlarda yavaşlama

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.5 arttı. Yıllık satış hacmi artışında düşüş kaydedilirken, satışlar mayıs ayına göre yüzde 0.1 düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 10:19
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        Perakende satışlarda yavaşlama
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        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 19,4 arttı.

        AYLIK YÜZDE 0,1 AZALDI

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,3 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,1 azaldı.

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        PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 73 ARTTI

        Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 96,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,2 arttı.

        AYLIK YÜZDE 4,2 ARTTI

        Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 8,0 arttı.

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