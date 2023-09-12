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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende satış hacmi yıllık yüzde 31 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende satış hacmi yıllık yüzde 31 arttı

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:24
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        Perakende satış hacminde artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

        Buna göre, Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 41,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 17,0 yükseldi.

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,0 azaldı.

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        Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 84,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 124,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 38,1 arttı.

        Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 12,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 23,9 artış gösterdi.

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