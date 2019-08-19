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Haberlerİş-YaşamPerakende satış hacmi yüzde 1,2 azaldı

Perakende satış hacmi Haziran ayında yıllık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Haziran ayı Perakende Satış Endeksleri'ni açıkladı. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı, bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı

Perakende satış hacmi

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1, otomotiv yakıtı satışları %2,3 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi yıllık değişim oranı, Haziran 2019

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,2, otomotiv yakıtı satışları %3,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi aylık değişim oranı, Haziran 2019

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 14,6 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %16,5, otomotiv yakıtı satışları %5,7 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,2, otomotiv yakıtı satışları %0,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.

 

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