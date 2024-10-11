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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende satışlar ağustosta arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende satışlar ağustosta arttı

        TÜİK verilerine göre, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 13,3 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:42
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        Perakende satışlar ağustosta arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) perakende satış hacmi Ağustos verilerini yayımladı.

        Buna göre, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 arttı.

        Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.

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