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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende satışlarda 2 yılın en yavaş artışı - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende satışlarda 2 yılın en yavaş artışı

        Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 5.4 artış gösterdi. Böylece perakende satışlarda son 2 yılın en düşük yıllık artışı kaydedildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 10:48 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:48
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        Perakende satışlarda 2 yılın en yavaş artışı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

        Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.6 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1.4, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0.8 yükseldi.

        Ticaret satış hacmi, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10.8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,6 düşerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5.4 artış gösterdi.

        Böylece perakende satışlarda Temmuz 2022'den bu yana en düşük yıllık artış kaydedildi.

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