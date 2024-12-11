Perakende satışlarda 5 ayın en yavaş artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, bir önceki aya kıyasla yüzde 1.9 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1.4 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0.2 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3.4 geriledi.