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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende satışlarda 5 ayın en yavaş artışı - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende satışlarda 5 ayın en yavaş artışı

        Ticaret satış hacmi, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azaldı. Perakende satışlarda yüzde 0.2 ile son 5 ayın en düşük aylık yükselişi kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:49
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        Perakende satışlarda 5 ayın en yavaş artışı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

        Buna göre, ticaret satış hacmi, bir önceki aya kıyasla yüzde 1.9 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1.4 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0.2 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3.4 geriledi.

        Bu veriyle beraber perakende satışlarda ekimde 5 ayın en düşük aylık yükselişi kaydedilmiş oldu.

        Perakende satış endeksinin seyri:

        Yıl Ay Yıllık değişim (%) Aylık değişim (%)
        2023 01 34,1 3,9
        02 22,7 -4,4
        03 29,7 4,9
        04 30,6 3,7
        05 31,0 2,6
        06 30,8 -1,3
        07 32,0 3,7
        08 18,6 -3,3
        09 16,0 0,2
        10 14,9 1,6
        11 15,3 1,4
        12 14,2 1,4
        2024 01 13,8 2,4
        02 25,8 3,5
        03 19,8 -0,3
        04 10,4 -1,8
        05 6,5 -0,1
        06 9,1 1,9
        07 6,0 1,0
        08 13,9 2,4
        09 16,4 2,5
        10 15,0 0,2

        Ticaret satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15 yükseldi.

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