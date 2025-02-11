Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.827,01 %-0,19
        DOLAR 36,0051 %-0,02
        EURO 37,1311 %-0,04
        GRAM ALTIN 3.372,56 %0,22
        FAİZ 39,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 36,83 %-0,80
        BITCOIN 98.192,00 %0,81
        GBP/TRY 44,4448 %-0,27
        EUR/USD 1,0304 %-0,03
        BRENT 76,50 %0,83
        ÇEYREK ALTIN 5.515,48 %0,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende satışlarda yükseliş - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende satışlarda yükseliş

        Ticaret satış hacmi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 8,2, perakende satış hacmi yüzde 13,5 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Perakende satışlarda yükseliş
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

        Buna göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,4 ve toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 artış kaydetti.

        Ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 13,5 yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!