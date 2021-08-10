Perakendeci çift doz aşı için

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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün yeni bir kapanmayı kaldıracak gücünün olmadığını belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öncel, bilim insanlarının ısrarla vurguladığı gibi aşının salgınla mücadelede en etkili çözüm olduğunu kaydetti.

Öncel, "Çift doz aşı yaptırmayanların 1 Eylül'den itibaren toplu alanlara girişlerine kısıtlama getirilmeli." ifadelerini kullandı.

Çift doz aşı yaptırmayanlara karşı acil yaptırım uygulanması gerektiğini belirten Öncel, perakende sektöründe 17 Mayıs'ta kısmi açılmayla başlayan canlanmanın tam normalleşmeye geçilen temmuzda artarak devam ettiğini bildirdi.

Kurban Bayramı alışverişi, tatil sezonu ve turist sayısındaki artışın da etkisiyle temmuz ayının perakendeci açısından salgının başından bu yana en iyi ay olduğuna dikkati çeken Öncel, şunları kaydetti:

"BMD olarak her ay anketlerle üyelerimizin nabzını tutuyoruz. Temmuz anketimize 336 markamız katıldı. Markalarımızın dörtte üçü, Temmuz’da cirolarını geçen yılın aynı ayına göre iki kat veya daha da fazla arttırdığını beyan etti. Yani aşılama ve tam açılma sektöre iyi geldi. Temmuz ayındaki canlılık yaraları sarmada önemli olmakla birlikte yeterli değil. Pandemi ile geçen 15 – 16 ayı değerlendirdiğimizde gıda dışı perakende ve özellikle giyim perakendesi ağır hasar gördü.

Geçen yıl sektörün kredi borcu yüzde 35 arttı. Biz kaynak israfı yapmadan borçlarımızı ödemek istiyoruz. Bu nedenle canlılığın devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki vaka ve ölüm sayılarındaki artış bizi hem üzüyor hem de kapanma riski nedeniyle endişelendiriyor. Çünkü sektörün yeni bir kapanmayı kaldıracak gücü yok. Bu nedenle keyfi olarak aşı yaptırmak istemeyenler için zorlayıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Çift doz aşının salgınla mücadeledeki olumlu etkisi bilimsel olarak ortaya kondu. Dördüncü dalgada hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamının aşı yaptırmayanlar olduğunu biliyoruz. Bütün bu verilere rağmen hâlâ aşı yaptırmak istemeyenler olabilir, kendi tercihleridir. Ancak kimsenin toplum sağlığını ve başka birinin hayatını riske atmaya hakkı yok. Çift doz aşı olmayanların 1 Eylül’den itibaren toplu alanlara girişlerine kısıtlama getirilmeli."

Öncel, temmuzda bir miktar gerileme olmakla birlikte BMD üyelerinin ortalamada yarısının toplam cirolarının en az yüzde 10’unu e-ticaretten elde ettiğini belirtti.