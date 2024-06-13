Perakendeciler mayıstaki kaybını bayramda telafi edecek

Perakende sektörü aynı tarihe denk düşen kurban bayramı, babalar günü ve tatil alışverişi için hazırlıklarını tamamladı. Alışverişin zirveye çıkacağı 15 Haziran Cumartesi günü 50 milyar TL'lik kartlı harcama yapılması bekleniyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Nisan ayındaki üç günlük ramazan bayramı ve arife günü kartlarla 87 milyarı yurt içinde olmak üzere toplam 94,1 milyar TL'lik alışveriş yapıldığını hatırlattı. Bu hacmin arife ve dört günlük kurban bayramında 120 milyar TL düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini belirten Öncel, şunları söyledi: