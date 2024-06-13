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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakendeciler mayıstaki kaybını bayramda telafi edecek - İş-Yaşam Haberleri

        Perakendeciler mayıstaki kaybını bayramda telafi edecek

        BMD üyesi markaların mayıs ayında yaklaşık yarısının adet satışlarının Nisan'a göre azaldığını bildiren BMD Başkanı Sinan Öncel, "Mayıstaki kaybı bu ay telafi edeceğimizi söyleyebiliriz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:42
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        Perakendeciler mayıstaki kaybını bayramda telafi edecek
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        Perakende sektörü aynı tarihe denk düşen kurban bayramı, babalar günü ve tatil alışverişi için hazırlıklarını tamamladı. Alışverişin zirveye çıkacağı 15 Haziran Cumartesi günü 50 milyar TL'lik kartlı harcama yapılması bekleniyor.

        Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Nisan ayındaki üç günlük ramazan bayramı ve arife günü kartlarla 87 milyarı yurt içinde olmak üzere toplam 94,1 milyar TL'lik alışveriş yapıldığını hatırlattı. Bu hacmin arife ve dört günlük kurban bayramında 120 milyar TL düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini belirten Öncel, şunları söyledi:

        "Markalarımız babalar günü ile aynı döneme gelen kurban bayramı ve okulların kapanması nedeniyle özel kampanyalar hazırladılar. Son günlerde online satışlarda önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz. Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz. Dini bayramlarda alışverişin yaklaşık yüzde 40'ı arife günü gerçekleşiyor. Dolayısıyla cumartesi günü kartlarla yaklaşık 50 milyar TL'lik alışverişin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz. Ramazan bayramında kartlı harcamaların yüzde 20'si market, yüzde 14'ü hazır giyim, yüzde 11'i yemek yüzde 10'u ise akaryakıt için gerçekleşmişti. Kurban bayramında da yine benzer bir tablo bekliyoruz. Babalar günü ve tatil dönemi olması nedeniyle hazır giyimin yanı sıra akaryakıt, ulaşım ve konaklama harcamalarında büyük oranlı artış bekliyoruz. BMD'nin anketine göre, Mayıs ayında üye markalarımızın yaklaşık yarısının adet satışlarının Nisan'a göre azaldığı görülüyor. Babalar günüyle birleşen bayram ve tatil alışverişinin etkisiyle Mayıs'taki kaybı bu ay telafi edeceğimizi söyleyebiliriz."

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