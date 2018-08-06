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PERISCOPE markası hakkında basın açıklaması

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’de 2010 yılından bu yana şirketimiz adına tescilli Periscope markamıza   tecavüz hali, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin 12.06.2018 tarihli mahkeme kararıyla açıkça ortaya konduğu ve yine mahkeme kararıyla söz konusu tecavüzün derhal durdurulması emredildiği halde; markamızın son günlerde ısrarla farklı canlı yayın platformları aleyhine alınan kararlarla anılması üzerine,  şirketimiz tarafından bir açıklama yapma gereği duyulmuştur" denildi

06.08.2018 - 15:45 | Güncelleme:

Türkiye’de 2010 yılından bu yana şirketimiz adına tescilli Periscope markamıza   tecavüz hali, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin 12.06.2018 tarihli mahkeme kararıyla açıkça ortaya konduğu ve yine mahkeme kararıyla söz konusu tecavüzün derhal durdurulması emredildiği halde; markamızın son günlerde ısrarla farklı canlı yayın platformları aleyhine alınan kararlarla anılması üzerine,  şirketimiz tarafından bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Marka tecavüzüne ilişkin yasal süreç  avukatlarımız tarafından  2015 yılında başlatılmıştır.  Yaklaşık üç yıldır devam eden süreçte,  önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ve ardından da geçtiğimiz Ocak ayında, Ankara’da ihtisas mahkemesi tarafından karşı tarafın tüm marka tescil talepleri reddedilmiş ve nihayet İstanbul’da alınan kararla, markamızın davalılara ait canlı yayın yapan platformla anılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Marka tecavüzü davasının sonuçlarına ilişkin olarak; davalıların açık sorumluluğu devam etmekle birlikte, anılan canlı yayın platformunun kamuoyu nezdinde şirketimize ait Periscope ismiyle anılması da halkımızın yanlış bilgilendirilmesine ve marka haklarımızın ihlal edilmesine sebep olmaktadır.  

Farklı mahkeme kararları ile Periscope uygulamasına erişimin süreli olarak engellenmesi mümkün değildir, zira şirketimiz lehine verilmiş önceki tarihli mahkeme kararı uyarınca, Türkiye’de bahsi geçen canlı yayın uygulaması Periscope ismi altında hiçbir şekilde hizmet veremez ve vermesi halinde de mahkeme kararı uyarınca uygulama erişime engellenecektir.
İlgili kanunla aynı zamanda bir suç olarak tanımlanmış marka ihlali konusunda ilgililerin ve basının hassasiyetle davranmasını rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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