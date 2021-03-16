Periyodik kontroller erken tanıya katkı sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Periyodik kontroller erken tanıya katkı sağlıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurten Işık Dinçkal, hastalıkların erken tanı ve tedavisinde periyodik muayenelerin önem taşıdığını belirterek, periyodik kontrollerin yaşam tarzı değişikleri yoluyla risklerin azaltılmasını sağladığını kaydetti.

Periyodik kontroller erken tanıya katkı sağlıyor
AA

Düzenli kontrollerin, hastalıkların tedavi edilebilir en erken evrede yakalanabilmesinde ya da mümkünse ortaya çıkışının önlenebilmesinde rol oynayarak, hastalıklarla savaşmanın en kolay yolunu sunduğunu aktaran Dinçkal, "Yaşa, cinsiyete, genel sağlık durumuna göre şekillendirilen rutin sağlık kontrolleri, kronik hastalığı olan kişilerin yanı sıra hiçbir şikayeti olmayan bireylerde de büyük öneme sahip. Kişinin sağlık durumunu etkileyen genetik ve çevresel risk faktörleri incelenerek tetkiklerin çeşitliliğine ve derinliğine karar verilebilir." bilgilerini verdi.

Periyodik kontroller için şikayeti olmayan kişilerde, kadın ve erkekler için ortak paydaları olan farklı incelemelerin yapılması gerektiğini belirten Dinçkal, riskler değiştiği için farklı yaşlarda da farklı kontrol panellerinin uygulanması gerektiğini kaydetti.

- "20-40 yaş arası erişkin dönemde kan sayımı istenir"

Tüm periyodik kontrollerde detaylı fizik muayenesinin şart olduğunu kaydeden Dinçkal, yaş gruplarının takibini şu şekilde sıraladı:

"15-20 yaş grubunda temel aşılar sorgulanmalı, karaciğer, böbrek fonksiyonları, kan şekeri, kan sayımı ve idrar analizi görülmelidir.

20-40 yaş arası erişkin dönemde kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, idrar analizine ek olarak batın ultrasonu ve akciğer filmi de temel görüntüleme yöntemleri olarak istenir. Fizik muayene sonucunda gerekli görülürse ek görüntüleme ve kan tahlilleri de yapılmalıdır.

40 yaş sonrası sağlık risklerinin artması nedeniyle tetkikler cinsiyete göre meme/prostat tetkikleri, sindirim sistemi taramaları kardiyovasküler risklerin tespit ve düzeltilmesine yönelik eklemeler yapılır. İlerleyen yaşlarda kemik yoğunluk ölçümleri de eklenir. 65 yaş üzeri hastalarda daha detaylı sorgulama ve incelemeler gerekir."

- "Riskleri azaltıyor"

Dinçkal, eklenen kronik hastalıkların varlığıyla takip periyotlarının kısalabileceğini ifade ederek, kişilerde her şey yolunda olsa bile sık aralıklarla değerlendirilmenin olası riskleri azalttığını kaydetti.

Hiçbir genel kontrolün tüm hastalıkları saptama garantisi veremediğini belirten Dinçkal, "Periyodik kontroller risklere göre genel bir bakış açısı ve buna göre bize yaşam tarzı değişikleri yoluyla risklerin azaltılmasını sağlıyor. Sigara, düzenli alkol, hareketsiz yaşam tarzı, obezite gibi kaçınabileceğimiz risk faktörlerinin yönetimi de hem kısa hem de uzun dönemde sağlığımıza büyük katkılar sağlıyor." uyarısında bulundu.

- "Periyodik kontroller sayesinde tanı ve tedaviler daha isabetli"

Dr. Nurten Işık Dinçkal, temel, basit, göreceli olarak az maliyetli yöntemlerle öğrendikleri bilgilerin uzun vadede karmaşık, zorlu, maliyetli ve hasta için potansiyel olarak riskli yöntemlerden kaçınmayı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Düzenli periyodlarla kontroller hasta-hekim iletişimini de güçlendiriyor. Hastalar kendileri ile ilgili verileri güvendikleri hekimleri ile daha rahat paylaşıyor, hekimler de hastalarındaki değişiklikleri daha çabuk fark edebiliyor. Hekimin tanıdığı hastaya yapacağı tavsiye ve tedavilerin uyulma ihtimali daha yüksek oluyor. Bu şekilde kararlar daha isabetli görünüyor. Ayrıca periyodik kontroller sayesinde medikal kayıtların devamlılığı oluyor. Takip edilen hastalarda anlık saptanan bir durum tek başına çok anlamlı olmayabilir ama bir süreç içinde aynı değişiklik çok şey ifade edebiliyor.

Kronik hastalığı olan kişilerde periyodik takipler, hastalıkların kötüye gidişini frenliyor. Ara ara kontrolleri yapmak eksiklerin çabucak tespitini ve uygun çözümlerin bulunmasını sağlar."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ne zaman kendi kendine meme muayenesi?
SAĞLIKKendi kendine meme muayenesine ne zaman başlanmalı?
MÜJDE... İğnesiz özel dolapsız aşı yolda... Korona ile mücadelede flaş haber
SAĞLIKDSÖ'den müjde! İğne gerektirmeyecek ve oda ...
“Çok sağlıklı” yaşam sağlıklı mı?
SAĞLIK“Çok sağlıklı” yaşam sağlıklı mı?
Son dakika 16 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? Güncel tablo
SAĞLIKİşte Koronavirüs vaka ve vefat sayısı
Korona risk haritası son dakika: İl il VAKA SAYILARI açıklandı
SAĞLIKİllere göre vaka sayıları açıklandı
Covid-19’dan koruyan tıbbi aromatik bitkiler... Son dakika: Uzmanı tek tek anlattı
SAĞLIKCovid-19’dan koruyan tıbbi aromatik bitkiler
DSÖ: Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok
SAĞLIKDSÖ'den aşılara güven açıklaması
Türkiye yeni risk haritası açıklandı mı? 15 Mart İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte İl il güncel risk haritası!
SON DAKİKA: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 15 bini aştı
SAĞLIKKoronavirüste yeni vaka sayısı 15 bin 503
15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!