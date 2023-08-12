Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru nereden izlenir?
Her yaz yaklaşık bir ay boyunca süren Perseid meteor yağmuru tarihi ve nereden izleneceği merak konusu oldu. 14 Temmuz'da başlayan Perseid meteor yağmuru 1 Eylül'e kadar devam edecek. Perseid meteor yağmuru en iyi gece yarısından gün doğumuna kadar olan süreçte görünecek. İşte 2023 perseid meteor (göktaşı) yağmuru hakkında merak edilenler...
Yıldız kayması olarak da bilinen Perseid meteor (göktaşı) yağmuru araştırmaları hız kazandı. Jüpiter'in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşının oluşmsıyla meydana gelen Perseid meteor yağmuru için beklenilen gün geldi. Ağustos ayında gerçekleşen meteor yağmuru 12 Ağustos'ta zirve noktasına ulaşacak. Bu kapsamda "Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor (göktaşı) yağmuru Türkiye'de görülecek mi, nereden izlenir?" araştırmaları hız kazandı. İşte Perseid meteor yağmuruna ilişkin merak edilen detaylar...
PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
1992 yılından bu yana gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Perseid Meteor Yağmuru, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemleniyor ve bu nedenle Perseid Meteor Yağmuru adıyla anılıyor.
PERSEID METEOR YAĞMURU İÇİN GERİ SAYIM
Perseid Meteor yağmuru 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürüyor. En yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12 - 13 Ağustos gecesi olacak.
O GECE GÖKYÜZÜNE BAKMAYI UNUTMAYIN!
Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı. Antalya'da doğa yürüyüş grubu Patika, 5 Ağustos Cumartesi 21.00'den 03.00'e kadar Orta Beydağları kuşağında, 1600-1700 rakımda hem gece yürüyüşü yaptı hem de Perseid meteorlarını gözlemledi.
EN İYİ ŞAFAK SÖKMEDEN ÖNCE GÖZLEMLENİYOR
Perseid meteor yağmuru en iyi gece yarısından gün doğumuna kadar olan süreçte görünüyor. Yani şafak sökmeden hemen önce seyretmek mümkün. EarthSky sitesine göre Ay, bu yılki zirve döneminde (12-13 Ağustos) yaklaşık yüzde 10 kadar aydınlık olacak.
ÇIPLAK GÖZLE GÖRMEK MÜMKÜN
Perseid'ler kademeli bir şekilde zirveye çıkıp oldukça hızlı şekilde gözen kayboluyorlar. Geceler, sabaha dönerken ilk saatlerde yeniden görülebiliyor.
Meteorlar sık sık renkli ışıklar saçıyor ve Ay'ın olmadığı karanlık bir gökyüzünde her saat 90 adede kadar meteor görülebiliyor. Bu yıl zayıflayan hilal evresinde Ay ışığı, Perseid'lerin görülmesine engel olmayacak. Ancak hava durumunun da açık olması gerekiyor.
METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?
Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler.
Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.