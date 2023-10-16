Perspektif yüzünden kafa karıştıran fotoğrafları anlamanız iki kez bakmanız gerekiyor
Perspektif, fotoğrafın gerçekliğini belirleyen bir unsurdur. İlginç bir açı ile çekilen fotoğraflarda tüm gerçekler baştan yaratılabilir ve ortaya bilim kurgu tadında kareler çıkarılabilir.
Giriş: 16.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:57
1
"O gölgede bir sorun var."
2
"Bu tek bir resim."
3
"Ayaklı çanta."
4
"Uçan sandalyeler."
5
"Köpek gören tek kişi ben miyim?"
6
"Arkadaşımın kedisinin bu resmi."
7
"Sırtında büyük bir kaya taşıyan köpek."
8
"Rock konserinin tadını çıkaran kedi."
9
"Bebek bir yerlere gidiyor."