Perth Glory - Brisbane Roar maçı rakamları

Avustralya A-Lig maçında Perth Glory ile Brisbane Roar, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. Perth Glory 4 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Brisbane Roar 2 puanda ve 7. sırada. Perth Glory son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Brisbane Roar son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 257. İddaa'da Perth Glory kazanır 1.80, berabere biter 3.30, Brisbane Roar kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Perth Glory son hafta oynanan Brisbane Roar maçında 2-3 yenildi.

Brisbane Roar ise Perth Glory maçında 2-3 kazandı.

Perth Glory, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 beraberlik aldı. Perth Glory, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Brisbane Roar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Brisbane Roar, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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