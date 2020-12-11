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HaberlerDünyaPeru, Çin ilaç şirketi Sinopharm'un aşısını gönüllülerde deniyor
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Peru, Çin ilaç şirketi Sinopharm'un aşısını 12 bin gönüllüde denedi

Peru'da, Çin ilaç şirketi Sinopharm'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, klinik deneyler kapsamında 12 bin gönüllü üzerinde uygulanmaya başladı.

Peru, Çin ilaç şirketi Sinopharm'un aşısını gönüllülerde deniyor
HABERTURK.COM / AA

Ülke basınında çıkan habere göre, Peru hükümeti, Çin ilaç şirketi Sinopharm'un Kovid-19 aşısını denemeye başladı.

Klinik deneyler kapsamında 12 bin gönüllüye aşı yapıldı.

Deneylerin olumlu çıkması halinde halkın üçte ikisi aşılanacak. Buna göre hükümet, Sinopharm ilaç şirketinden 20 milyon doz aşı alımı yapmayı planlıyor.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da şimdiye kadar salgın nedeniyle 36 bin 499 kişi hayatını kaybederken 979 bin 111 vaka tespit edildi.

Devlet Başkanı Francisco Sagasti, 29 Kasım'da, Çin aşısının ülkelerindeki klinik deneylerini desteklediklerini dile getirerek, nüfusun mümkün olan en kısa sürede aşılanmasını istediklerini kaydetmişti.

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