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        Haberler Dünya Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:50
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        Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem
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        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Peru'nun İray bölgesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 93,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

        Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #peru
        #Deprem
        #dünya
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