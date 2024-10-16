Peru'da cezaevinde çıkan yangında 5 mahkum öldü

Ulusal Cezaevi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Peru'nun Junin bölgesindeki Huancayo Cezaevi'nde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Açıklamada, şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yerel basına göre, yangın cezaevinin ayakkabı atölyesinde başladı ve diğer bölümlere sıçradı.

Yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye aracı cezaevine sevk edilirken, ambulanslar yaralıları hastaneye taşıdı.

Mahkum yakınları cezaevi önünde toplanarak yetkililerden bilgi talep etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.