Peru'da devlet başkanlığı seçiminde sağcı aday Fujimori yarışı önde götürüyor

AA

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) yayınladığı verilere göre, 11 Nisan'da 1. turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin 2. turunda Popüler Güç partisi adayı Fujimori, oyların yüzde 52,46'sını alarak ilk sıraya yerleşti.

Oyların yüzde 56,03'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Özgür Peru partisi adayı solcu Pedro Castillo ise yüzde 47,53 ile ikinci sırada takibini sürdürüyor.

Seçime katılım oranı, yüzde 78 olarak açıklandı.

Ülkede 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı 1. tur seçiminde sol partinin adayı Castillo, oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlamış, sağcı aday Fujimori ise yüzde 13,37 ile ikinci sırada yer almıştı.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının iki yüzüncü yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemleri için görev yapacak.