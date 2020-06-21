Peru'da kadına yönelik şiddet protestosuna polis engeli - LİMA

Ellerinde pankartlar taşıyan ve sloganlar atan grup ile polis arasında kısa süreli arbedeler yaşandı. Bakanlık binasına girmek isteyen gruba polis engel oldu.Latin Amerika'da kadına yönelik şiddetin en yüksek oranlarda seyrettiği Peru'da özellikle son dönemde kadın cinayetleri medyaya da sıkça yansımakta.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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