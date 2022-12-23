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Peru'da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı

Peru’da düzenlenen bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Peru'da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı
İHA

Peru’nun Huallaga eyaletinde yer alan Saposoa kentinde lise mezuniyetinde dans pisti çöktü. Öğrenciler, dans ettikleri sırada pistin çökmesi ile açılan çukura düştü.

Olayda 29 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları teknik incelemenin ardından bina inşasındaki ihmal nedeniyle mezuniyet partisinin yapıldığı mekanın kapatıldığını açıkladı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise mekanın daha önce horoz dövüşleri için kullanılan daha alçak bir yapı olduğunu ancak sonrasında parti salonuna dönüştürülürken zemini yükseltmek için ahşap malzeme kullanıldığını aktardı.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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