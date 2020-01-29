AA

Peru'da muhalefet lideri Fujimori için yeniden hapis kararı verildi



- Keiko Fujimori, Brezilyalı şirketten rüşvet aldığı iddiasıyla 15 ay daha cezaevinde kalacak

Peru'da mahkeme, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve Kasım 2019'da tahliye edilen muhalif lider Keiko Fujimori'nin 15 aylığına yeniden cezaevine girmesine karar verdi.

Ülke basınındaki haberlere göre Fujimori'nin avukatıyla temsil edildiği duruşmada hakim, savcının Fujimori'ye 2018'de verilen 36 aylık önleyici hapis cezasının tahliye ile bozulması kararına yaptığı itirazı kabul etti. Savcının 18 ay hapiste kalan Fujimori'nin 18 ay daha cezaevinde yatması talebini fazla bulan hakim, cezayı 15 aya düşürdü.

Peru'da, 2011'de devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Keiko Fujimori'nin 2018 yılında tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Peru'da savcılık, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in Latin Amerika ülkelerinde altyapı ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet ödediğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından, Fujimori'nin 2011 ve 2016 seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada, şirketin patronu Marcelo Odebrecht'in telefonundaki "Keiko'nun payını 500'e çıkar" ifadelerinin yer aldığı nottan yola çıkılmıştı.

Peru'da 1990-2000 yıllarında devlet başkanlığı yapan Japon asıllı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori, her iki devlet başkanlığı seçimini de az farkla kaybetmişti.