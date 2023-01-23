Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "turistlerin ve genel olarak nüfusun güvenliğini korumak için" ülkenin en ünlü turistik cazibe merkezinin yanı sıra bölgeye giden İnka Yolu'nun da kapatıldığı ifade edildi.

Protestolar başladığından bu yana turistler Machu Picchu'da ilk kez mahsur kalmıyor. Machu Picchu'nun bulunduğu Cusco, protestocularla kolluk kuvvetleri arasındaki en yoğun çatışmalardan bazılarına sahne oldu ve bu da turizm sektörü için önemli bir gelir kaybına yol açtı.

15. yüzyıla kadar uzanan ve genellikle dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak anılan İnka Yolu'nun kapatılması, protestocuların başkente inmesiyle gerçekleşti.