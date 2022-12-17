Peru'da siyasi kriz devam ediyor: Protestolardaki ölü sayısının artmasına tepki gösteren iki bakan istifa etti

Peru’da iki bakan, eski devlet başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasıyla birlikte başlayan protestolarda ölü sayısının artmasını gerekçe göstererek istifa etti.

Yetkililer, Perşembe günü Castillo destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda sekiz kişinin daha öldüğünü bildirdi.

Eğitim Bakanı Patricia Correa, Cuma günü Twitter’da yaptığı açıklamada, "vatandaşların ölümünün hiçbir gerekçesi olmadığını, devletinse bu ölümlere neden olamayacağını” söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.

Kültür Bakanı Jair Perez de aynı gerekçesiyle istifa ettiğini aktardı.

Protestocuların Cusco’daki havalimanı kapatmaya zorlamasının ardından çok sayıda turist şehirde mahsur kaldı.

Güney Amerika ülkesi, yıllardır politik kargaşalara sahne oluyor. Ancak son kriz, Castillo’nun 7 Aralık’ta Kongre’yi fesh edeceğini ve olağanüstü hal ilan edeceğini duyurmasıyla başladı.

Ancak Castillo’nun planı hayata geçmeden evvel Kongre, ezici bir çoğunlukla ülke liderini görevden aldı.

Ardından başlayan protestolarda ise 20’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, Perşembe günü Ayacucho bölgesinde meydana gelen çatışmalarda en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, protestocuların ana yolları ve havalimanını kapattığı görülüyor.

Protestocular Kongre'nin kapatılması, yeni başkan Dina Boluarte'nin istifası ve erken seçim çağrısında bulunuyor.

Olaylar, ülke turizmini de etkiliyor. AFP’ye konuşan Cusco Belediye Başkanı, şehirdeki havalimanının kapatılmasıyla beraber yaklaşık 5 bin turistin şehirde mahsur kaldığını söyledi.

Şehir, antik İnka şehri Macchu Picchu'ya açılan kapı olma özelliğinde. Bu nedenle her yıl yüzbinlerce turiste ev sahipliği yapıyor.