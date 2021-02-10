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Peru'da zorla kısırlaştırılan on binlerce kadına tazminat ödenecek

1996'da eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nın "yoksulluğu azaltmak" için başlattığı program kapsamında çoğu yoksul, İspanyolca bilmeyen yerlilerden oluşan 300 binden fazla kadın kısırlaştırılmıştı. Hükümetin aldığı kararla, zorla kısırlaştırma uygulaması, komünist gerillalarla yaşanan savaşın kurbanları için başlatılan tazminat programı kapsamında cinsel şiddet kategorisine dahil edildi.

BBC TÜRKÇE

Peru'da zorla kısırlaştırıldığını söyleyen on binlerce kadına tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

1996'da eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nın "yoksulluğu azaltmak" için başlattığı program kapsamında çoğu yoksul, İspanyolca bilmeyen yerlilerden oluşan 300 binden fazla kadın kısırlaştırılmıştı.

Programın gönüllülük esasına dayandığı söylenmesine karşın kadınlar tehditle ve zorla kısırlaştırıldıklarını belirtiyor.

"Tüp ligasyonu"yla (tüplerin bağlanması) kısırlaştırılan kişilerden 18'i ameliyatlarda hayatlarını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi devlete dava açmıştı.

Cinsel şiddet kapsamına alındı

Hükümetin aldığı kararla, zorla kısırlaştırma uygulaması, komünist gerillalarla yaşanan savaşın kurbanları için başlatılan tazminat programı kapsamında cinsel şiddet kategorisine dahil edildi.

İnsan hakları örgütleri, kararı bir "dönüm noktası" diye niteledi. Bazı örgütler, kısırlaştırma programıyla yerli kadınlara karşı savaş suçu işlendiğini söylüyordu.

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1990-2000 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Alberto Fujimori, 2009'da insan hakları ihlallerinden 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Halen hapiste olan 82 yaşındaki Fujimori, 2014'te zorla kısırlaştırma programıyla ilgili başlatılan soruşturmadan ise aklanmıştı.

Ancak daha sonra Fujimori'nin bu suçlamalardan yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Davada Fujimori'yle birlikte üç eski sağlık bakanı da yargılanıyor.

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