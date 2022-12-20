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Peru'daki siyasi kriz nedeniyle Machu Picchu'da mahsur kalan turistler tahliye edildi

Peru'da kitlesel protesto gösterileri nedeniyle And Dağları üzerindeki tarihi kalıntılarda mahsur kalan yüzlerce turist helikopterlerle Cusco'ya taşındı.

Peru'daki siyasi kriz nedeniyle Machu Picchu'da mahsur kalan turistler tahliye edildi
BBC TÜRKÇE

Peru yetkilileri, ülkede hayatı felce uğratan protesto gösterileri nedeniyle, yüksek bir tepe üzerindeki Machu Picchu İnka kalıntılarında mahsur kalan zor durumdaki turistlerin hava yoluyla Cusco kentine tahliye edildiğini açıkladı.

Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun Kongre tarafından azledilmesi ardından büyük bir protesto gösterileri dalgası yaşandı.

Ülkenin bir çok yerinde Castillo'yu destekleyen protestocular günlerce yolları kapatır ve havaalanlarını kuşatırken, Perulu ve yabancı binlerce turist de farklı yerlerde mahsur kaldılar.

Peru Kongresi bugünün ilerleyen saatlerinde ikinci kez seçim tarihini öne alıp almamayı oylayacak.

Bir ay süreyle olağanüstü hal ilan edilen ülkede yönetim, felç olan ulaştırma ağını açma konusunda mesafe kaydetmişe benziyor.

And Dağları üzerinde 2400 metre yükseklikteki İnka kalesi Machu Picchu'da mahsur kalan turistlerin durumu özellikle kaygı vericiydi.

Machu Picchu kalıntıları BBC
2400 metre yükseklikteki Machu Picchu kalıntılarına giden tren hattı bir haftadır kapalıydı

15. yüzyıldan kalma bu kalıntıları ziyaret eden turistleri taşıyan tren seferleri protestoların kurduğu barikatlarla bir haftadır yapılamayınca bölgenin dışarıyla bağlantısı kesilmiş ve yüzlerce kişi burada mahsur kalmıştı.

Bazı turistler barikatları uzun ve meşakkatli patikalardan geçerek aşmayı başardı.

Pazartesi günü Peru'nun ikinci büyük kenti Arequipa'daki havaalanı açıldı. Ulaştırma Bakanı Juliaca ve Ayacucho havaalanlarının da Salı günü açılacağını söyledi.

Machu Picchu'ya giden turistlerin en çok kullandığı Cusco kentindeki havaalanı ise Cuma günü yeniden açılmıştı.

Başkan Pedro Castillo'nun azlini protesto edenler havaalanlarını da basarak hava trafiğini durdurmuşlardı.

Göstericiler yargılanacağı açıklanarak gözaltında tutulan ve savcılar tarafından hakkında "darbe girişimi" suçlamasıyla soruşturma yürütülen Castillo'nun serbest bırakılmasını talep ediyor, ve en kısa zamanda erken seçime gidilmesini istiyorlar.

Siyasi kriz Castillo'nun 7 Aralık'ta, kendisine karşı azil süreci başlatan Kongre'yi lağvederek olağanüstü hal ilan edeceğini duyurmasıyla tırmandı.

Bu girişim Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından "darbe girişimi" olarak nitelenerek kınandı ve Castillo, siyasi sığınma talep etmek amacıyla Lima'daki Meksika büyükelçiliğine gitmeye çalışırken gözaltına alındı.

Bunun üzerine Castillo'yu destekleyenlerin başlattığı kitlesel gösterilerde Peru yetkililerinin verdiği bilgilere göre 20'den fazla kişi öldü ve 600'ü aşkın kişi yaralandı.

Protestocular Bolivya sınırını da kapattılar.

Castillo'nun başkan yardımcısı olan ve onun azlinden sonra yemin ederek başkanlığı devralan Dina Boluarte 2023 Aralık ayında erken seçim yapılmasını istiyor.

Kongre bir kaç gün önce seçimi erkene çekmeyi reddetti ama bugün aynı konuda bir oylama daha yapılacak.

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