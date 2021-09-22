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Peru Devlet Başkanı Castillo, BM Genel Kurulu'nda konuştu

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede aşılara eşit şekilde erişilecek güçlü anlaşmalara ihtiyaç olduğunu belirterek, çok taraflı iş birliği çağrısında bulundu.

Peru Devlet Başkanı Castillo, BM Genel Kurulu'nda konuştu
AA

Castillo, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Peru'da yeni bir sosyal uyum ve demokratik anlaşma inşa etmeye çalıştıklarını anlatarak, ülkede aşırı yoksulluğu bu şekilde ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

İklim değişikliğinin dünyadaki etkilerine değinen Castillo, "En çok kirleten ülkeler, üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır." ifadesini kullandı.

- "Hükümet olarak acil ulusal iklim durumu ilan edeceğiz"

Castillo, Peru'nun gezegene bağlı bir ülke olduğuna işaret ederek, "Peru, 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını 2030'a kıyasla yüzde 30'dan yüzde 40'a düşürme hedefini üstleniyor. Hükümet olarak acil ulusal iklim durumu ilan edeceğiz. " dedi.

Pandemiyle yüzleşmede yeni bir küresel girişimin olmasının önemini vurgulayan Castillo, "Başta en yoksul ülkeler olmak üzere herkes aşılara ulaşmalı, uluslararası iş birliğinde eksiklik var. Peru bir görev verildiğinde aktif ve dinamik olarak hazır olacaktır." şeklinde konuştu.

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