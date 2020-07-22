Peru, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Pompeo'dan Venezuela Adalet Divanı Başkanı'nın yakalanması için 5 milyon dolar ödül

AA

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 195 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 579'a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 406 artışla 362 bin 87'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 248 bin 746 oldu.

Ekvador'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 artarak 5 bin 366'ya, vaka sayısı ise 1597 artarak 76 bin 217'ye yükseldi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 29 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 1531'e, vaka sayısı 1190 artarak 40 bin 229'a ulaştı.