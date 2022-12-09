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Peru eski Cumhurbaşkanı Castillo, Meksika'ya sığınma talebinde bulundu

Meksika Devlet Başkanı Obrador; Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan, ardından Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilen Peru eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun, Meksika'ya sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı

Peru eski Cumhurbaşkanı Castillo, Meksika'ya sığınma talebinde bulundu
AA

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Peru eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun ülkesine sığınma talebinde bulunduğunu belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, Castillo'nun kendisini arayarak sığınma isteğini ilettiğini dile getirerek, "Sığınma geleneğimize uygun olarak büyükelçiliğin açılması için talimat verdim ancak kısa süre sonra polis ve vatandaşlar büyükelçiliğin etrafını sardı. Sanırım onu gözaltına aldıklarında dışarı bile çıkamadı." ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador | Fotoğraf: İHA
Meksika Devlet Başkanı Obrador | Fotoğraf: İHA

Obrador, "Evet, olanlardan dolayı çok üzgünüz çünkü yasal ve meşru şekilde kazandığı başkanlığından bu yana sürekli olarak çatışmaya ve zorbalığa maruz kaldı. Hasımları, yani bu ülkenin politik ekonomik elitleri, yöneteni kabul etmedi." dedi.

Castillo ile yaşadığı bir anıyı paylaşan Obrador, "Bir defasında bana Lima'dan geçerken burunlarını kapatan hanımlar olduğunu ve ırkçılığa maruz kaldığını söylemişti." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Obrador, Peru'da yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar yumuşak darbelerdir, artık askeri müdahale değil, oligarklar tarafından yönetilen enformasyon medyasının kontrolündedir. Yasal olarak oluşturulmuş otoritelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Pasifik İttifakı zirvesine katılmak üzere 15 Aralık'ta Peru'ya gitmesi beklen Obrador'un geziyi iptal ettiği bilgisi paylaşıldı.

NELER OLMUŞTU?

Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını kaydeden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesinin onayıyla güçler dengesini bozdu." demişti.

CASTILLO'NUN KARARI HÜKÜMETİNDE İSTİFALARI GETİRDİ

Castillo'nun kararından sonra Dışişleri Bakanı, Ekonomi ve Maliye Bakanı, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı, Çalışma Bakanı, Eğitim Bakanı, İletişim ve Ulaştırma Bakanı istifa etmişti.

ORDU VE POLİS, MEVCUT ANAYASAL DÜZENE BAĞLI KALACAK

Castillo'nun, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından Peru Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı ve Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, kurumların anayasal düzene saygı duyduğu ve aksi yönde bir eylemde bulunmayacağı belirtilmişti.

Silahlı Kuvvetler ile polisin birlik içinde olduğu vurgulanan açıklamada, halka sakin olmaları çağrısı yapılmıştı.

PERU'DA KONGRE, CASTILLO'YU GÖREVDEN ALDI

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmişti.

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

CASTILLO, GÖZALTINA ALINDI

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Peru Yüksek Yargıcı Juan Carlos Checkley, açıklamasında, Castillo'nun anayasal düzeni ihlal ettiğini belirterek, 7 günlük geçici gözaltı kararı alındığını söylemişti.

Castillo hakkında ikisi "suç örgütünün parçası olup olmadığına yönelik" 5 cezai soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılık, 12 Ekim'de Castillo'yu bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla yolsuzluk yapmakla suçlamıştı.

Çeşitli dönemlerdeki açıklamalarında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Castillo, Kongre'nin kendisine darbe yapmak istediğini birçok kez söylemişti.

*Haberin ilk görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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