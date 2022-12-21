Peru, Meksika Büyükelçisi'nden 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Peru, Meksika Büyükelçisi'nden 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi

Peru, Meksika Büyükelçisi'nin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Peru, bu kararı, Meksika'nın solcu devrik lider Pedro Castillo'nun ailesine sığınma izni vermesi üzerine aldı.

Peru, Meksika Büyükelçisi'nden 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi
BBC TÜRKÇE

Peru, Meksika Büyükelçisi'nin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Peru, bu kararı, Meksika'nın solcu devrik lider Pedro Castillo'nun ailesine sığınma izni vermesi üzerine aldı.

Castillo, bu ayın başlarında feshetmeye çalıştığı Kongre tarafından görevden alınmıştı. Gözaltına alınan Castillo hakkında isyan ve komplo kurma iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

Meksika daha önce Castillo'ya sığınma hakkı verebileceğini açıklamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Castillo'nun anti-demokratik bir şekilde görevden alındığını söylüyor.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, dün Castillo'nun Lima Büyükelçiliği'nde bulunan ailesinin güvenli bir şekilde Meksika'ya getirilmesi için müzakereler yürütüldüğünü açıkladı.

Peru Dışişleri Bakanı Ana Cecilia Gervasi, Castillo'nun ailesine Meksika'ya gitme izni verileceğini söyledi.

Bununla birlikte Peru, Meksika Büyükelçisi Pablo Monroy'u istenmeyen kişi ilan etti.

Peru Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Manroy'un Meksikalı üst düzey yetkililerinin Peru'daki siyasi durum hakkındaki açıklamaları nedeniyle istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.

Pedro Castillo Getty Images
Pedro Castillo, Temmuz 2021’de devlet başkanı oldu

Peru'da muhalefet milletvekillerinden Maria del Carmen Alva da Meksika'yı "yolsuz bir lidere kucak açmakla" suçladı.

Castillo, kendisini azletmeye çalışan muhalefetin kontrolündeki Kongre'yi feshetme kararından sonra görevden alınmıştı.

Ancak Kongre bu karara direnerek oy çokluğuyla Castillo'yu görevden aldı.

Korumaları Castillo'nun Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmasına engel oldu.

Castillo'nun görevden alınmasından birkaç saat sonra, yardımcısı Dina Boluarte Kongre tarafından devlet başkanı ilan edildi.

Boluarte dün erken seçim teklifi için Kongre'nin desteğini aldı. Nisan 2026'da yapılması gereken seçimler Nisan 2024'e alındı.

Genel seçim çağrısıyla gerçekleştirilen protesto eylemlerinde çatışma çıkarken Castillo'yu destekleyenler, devrik liderin salıverilmesi talebiyle gösteriler yapıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galler'de bir anne, obez olmasını engellemediği kızının ölümüne neden olduğunu itiraf etti
BBC Galler'de bir anne, obez olmasını engellemediği ...
İngiltere'de, resmi e-postalara göre sığınmacılar, göçmen merkezlerinde yasa dışı olarak alıkonuldu
BBC İngiltere'de, resmi e-postalara göre sığınmacılar, ...
California’daki 6,4 büyüklüğünde depremde iki kişi hayatını kaybetti
BBC California’daki 6,4 büyüklüğünde depremde iki kişi ...
Elon Musk, Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini duyurdu
BBC Elon Musk, Twitter CEO’luğu görevinden istifa ...
En uzun gece: Kış gündönümü tarih boyunca neden ve nasıl kutlandı?
BBC En uzun gece: Kış gündönümü tarih boyunca neden ve ...
Peru'daki siyasi kriz nedeniyle Machu Picchu'da mahsur kalan turistler tahliye edildi
BBC Peru'daki siyasi kriz nedeniyle Machu Picchu'da ...
NASA'nın keşif aracı Perseverance, Mars'ta kaya örnekleri toplamaya başlıyor
BBC NASA'nın keşif aracı Perseverance, Mars'ta kaya ...
97 yaşındaki eski Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası: '10 binden fazla kişinin öldürülmesinde rol oynadı'
BBC 97 yaşındaki eski Nazi toplama kampı sekreterine 2 ...
Robert De Niro'nun Noel hediyelerini çalmak istedi, suçüstü yakalandı
BBC Robert De Niro'nun Noel hediyelerini çalmak istedi, ...
Etiyopya'da iç savaşın bedelini ödeyen çocuklar: Adı 'Zengin' ama kilosu normalin yarısı
BBC Etiyopya'da iç savaşın bedelini ödeyen çocuklar: Adı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.