Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 1533'e, Ekvador'da ise 1618'e yükseldi

Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
AA

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1533'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 628 artarak 54 bin 817'ye ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 17 bin 527'ye çıktı.

- Ekvador'da ölü sayısı 1618'e yükseldi

Ekvador'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 49 kişi artarak 1618 oldu. Ülkedeki vaka sayısı da 31 bin 881'e ulaştı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muş’ta plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, taburcu oldu
SAĞLIKMuş’ta plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, ...
Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten (coronavirüs) ölüm sayısı 3584'e yükseldi
SAĞLIKKoronavirüs salgınında can kaybı 3584'e yükseldi
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu - Haberler
SAĞLIKBakan Koca açıklamalarda bulundu
Fransız doktorun Covid-19 açıklamasına Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den yorum - Haberler
SAĞLIKFransız doktorun Covid-19 iddiasına Bilim Kurulu ...
Doktorlar döner sermaye ödemelerini yardımcı sağlık personeli ile paylaştı - Haberler
SAĞLIKDoktorlardan örnek davranış!
Evde kalan yaşlılarımıza nasıl destek olacağız? - Haberler
SAĞLIKEvde kalan yaşlılarımıza nasıl destek olacağız?
Diyabet hastalarına Ramazan'da beslenme önerileri
SAĞLIKDiyabet hastalarına Ramazan'da beslenme önerileri
Prof.Dr.Oğuz Özyaral'dan Ramazan'da bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler - Haberler
SAĞLIKProf. Oğuz Özyaral önerdi! Ramazan'da bunları tüketin
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
SAĞLIKKoronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüs hakkında merak ettiklerinizi soruyoruz - Haberler
SAĞLIKSalgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X