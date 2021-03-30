Tarlalarını genişletirken buldular... 3 bin 200 yıllık! 0:00 / 0:00

DHA

Peru'da arkeologlar yağmur ve doğurganlıkla ilişkilendirilen örümcek figürlü 3 bin 200 yıllık tapınak keşfetti.

Viru bölgesinde keşfedilen dev örümcek figürünün 3 bin 200 yıl önceye ait olduğu, yerel halkın yağmur ve doğurganlıkla ilgili dua etmek için bu tapınağa geldiği açıklandı.

DHA'nın haberine göre yerliler, avokado ve şeker kamışı tarlalarını genişletmek için ekskavatör gibi büyük makineleri kullandıkları sırada antik siteyi ortaya çıkardı.

Tapınak resimleri bölgeye gelen arkeologlar tarafından incelenerek, koruma altına alındı.

Arkeologlar, keşfedilen tapınağın, örümceği tanrı olarak kabul eden insanlardan kaldığını ve M.Ö. 1000 yıllarında Peru'nun kuzey kıyı şeridine hakim olan Cupisnique kültürüne ait olduğunu açıkladı.