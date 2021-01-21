Peru’da 4 doktor Kovid-19 sürecinde olumsuz çalışma koşulları sebebiyle açlık grevi başlattı

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Peru’nun başkenti Lima’da, salgın ile mücadele eden sağlık görevlileri, çalışma koşullarının standardın altında olduğunu belirterek hükümetten çözüm bulmasını istedi.

Açlık grevine katılan Dr. Teodoro Quinnones, yetersiz çalışma koşullarından endişe duyduğunu vurgulayarak "Hala oksijen ve ilaç eksikliği var. Hükümetin verdiği vaatler yerine getirilmedi, hiçbir şey yapılmıyor." ifadelerini kullandı.

Quinnones, salgınla mücadelede çaba sarf eden doktorların daha yüksek maaş değil, sadece çalışma koşullarının iyileştirilmesini istediğini söyledi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 113 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 406 yeni vaka görüldü.

Ülkede Kovid-19 salgınında vaka sayısı 1 milyon 78 bin 675'e, ölü sayısı 39 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 993 bin 509'a yükseldi.