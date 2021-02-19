Peru’da Kongre, Kovid-19 aşı skandalını soruşturmak üzere araştırma komitesi kurdu

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Peru haber ajansı Andina'ya göre, Kongre, Sinopharm aşısının etkinlik denemelerine de katılmadığı bilinen 487 hükümet yetkilisinin, sağlık çalışanlarından önce aşı olduğunun ortaya çıkması sonrası bir araştırma komitesi kurdu.

Peru Sağlık Bakanı Oscar Ugarte, 3 bin 200 Sinopharm aşısının 1200’ünün Çin Büyükelçiliğine gönderildiğini, kalan 2 bin doz aşının ise nerede kullanıldığının araştırıldığını belirtti.

- Hükümet yetkilileri iltimaslı şekilde aşılandı

Geçici Devlet Başkanı Francisco Sagasti, 16 Şubat’ta yaptığı açıklamada, yaygın aşılama başlamadan önce gizlice aşı yaptırdığı için istifa eden Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti ve Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete ile 487 hükümet yetkilisinin program dışı aşılandığını duyurmuştu.

Söz konusu hükümet yetkililerinin görevlerini bu şekilde kötüye kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sagasti, "Hükümetimizin parçası olan bu kişiler, kamu çalışanı olarak görevlerini yerine getirmekte başarısız olmuşlardır." ifadesini kullanmıştı.

Sagasti, yetkililerin isimlerinin savcılığa bildirildiğini aktarmış, muhalefet partileri ise konu hakkında meclis soruşturması başlatılmasını talep etmişti.

Peru'da hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle 10 Kasım 2020'de görevden azledilen eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ve iki aile üyesinin, ülkeye henüz aşı gelmemişken Ekim 2020'de Çinli Sinopharm firmasından alınan aşılarla gizlice aşılandığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti ve Kovid-19'la mücadelede görevli iki yardımcısı 14 Şubat'ta istifa etmişti.

Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, 22 Ocak'ta Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığı açıklayarak 15 Şubat'ta istifa etmişti.

Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'ya ulaşmıştı.