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        Oto tamirhanesinin rampasını çaldılar; o anlar kamerada

        Mersin'de iki hırsız bir oto tamirhanesinin önündeki rampayı kamyonete yükleyip çaldı. Akıllara durgunluk veren anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:58
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        Pes artık! Tamirhanenin rampasını çaldılar
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        Mersin'de 2 şüphelinin, oto tamirhanesinin önündeki rampayı kamyonete yükleyip kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Ocak'ta, oto tamircisi Tarkan Öztürk'ün iş yerinin önündeki rampa, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

        Öztürk, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Hırsızlık anı, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre kamyonetle iş yerinin çevresinde dolaşan 2 şüphelinin, daha sonra dükkanın önüne gelip, park ettikleri araca rampayı yükleyerek, olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

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