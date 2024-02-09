Pes artık! Trafik levhalarını çalarken yakalandı

Gaziantep'te trafik levhalarını çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydanda geldi. Kentte bir şüpheli trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kara yolundaki trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.
SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI
Ekiplerin devriyesi sırasında kara yolunda bulunan trafik levhalarını kestiği tespit edilen A.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.