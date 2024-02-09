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        Haberler Gündem Güncel Pes artık! Trafik levhalarını çalarken yakalandı - Güncel haberler

        Gaziantep'te trafik levhalarını çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydanda geldi. Kentte bir şüpheli trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:35 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:35
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        Pes artık! Trafik levhalarını çalarken yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kara yolundaki trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

        SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Ekiplerin devriyesi sırasında kara yolunda bulunan trafik levhalarını kestiği tespit edilen A.T. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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